İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılacağının kesinleşmesinin ardından partinin sosyal medya hesabından paylaşılan “İzmir” videosu Saadet Partisi’nin dikkat çeken bir gönderisiyle karşılık buldu. AKP’nin önceki gün sosyal medya hesabından yayımladığı 30 saniyelik videoda, çöp yığınlarının arasından açan çiçekler görüntülendi. Videonun arka planında ise “İzmir Marşı” kullanıldı.
Saadet Partisi ise AKP’nin videosunu yeniden kurguladı. Videoda, çöp yığınlarının ardından, fon skandalıyla gündeme gelen AKP’lilerin görüntülerine yer verildi. Videonun sonunda çiçek açan dağların arkasında para sayan dört kişi görülüyor ve ‘Dombra’ melodisi duyuluyor.