SpaceX’in CEO'su ve ABD Başkanı'nın baş danışmanı Elon Musk, Starship roketini 2025'in sonunda Mars’a göndermeyi planladığını ve bu görevde Tesla’nın insansı robotu Optimus'un yer alacağını açıkladı.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, insanların Mars’a inişinin en erken 2029’da gerçekleşebileceğini ancak 2031'in daha olası olduğunu belirtti.

Musk, geçen yıl yaptığı bir yatırımcı toplantısında, Optimus’un 2024 sonunda fabrikalarda görev yapabilecek duruma geleceğini söylemişti.

TRUMP HAYALİ, MARS'TA İNSANSI ROBOTLAR

Ancak Optimus'un asıl görevi, Mars'ı insanlar için yaşanabilecek bir hale getirmek olabilir. Dış basına göre Trump'ın önemli önceliklerinde biri, insansı robotun ABD için Mars'ı hazırlaması.

Bu değişikliğin NASA’nın Ay programını etkilemesi ve SpaceX’e büyük bir destek sağlaması bekleniyor. Trump yönetiminin Mars’a insan göndermeyi hızlandırabileceği, NASA’nın önceliklerini yeniden şekillendirebileceği öne sürülmüştü.

Starship, SpaceX’in hem ticari uydu fırlatma işinde hem de Musk’ın Mars’ı kolonileştirme planlarında kritik bir rol oynuyor. Şirket, halihazırda kısmen yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketiyle uzay taşımacılığı sektörüne hakim durumda.

Ancak Starship, SpaceX'in gelecekteki uzay misyonları için daha büyük bir kapasite ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sunmayı hedefliyor. Eğer başarılı olursa, Starship Mars ve Dünya arasında sürdürülebilir bir taşımacılık ağının sağlanmasına vesile olabilir.