Halka arz öncesinde Wall Street’te uzun süredir beklenen bu gelişme, şirketi bugüne kadarki en büyük halka arzlardan biri haline getirdi. İşlemlerin başlamasıyla birlikte hisse fiyatı 135 dolar seviyesinden açıldı ve kısa sürede 160 doların üzerine çıkarak güçlü bir başlangıç yaptı.

DAHA ÖNCEKİ REKORLARI GERİDE BIRAKTI

Şirketten yapılan açıklamada, toplamda 555,6 milyon A sınıfı hissenin bu fiyat üzerinden yatırımcılara sunulduğu ve böylece dev bir finansman kaynağının oluşturulduğu belirtildi. Halka arzın ölçeği, daha önceki rekorları geride bırakarak küresel finans tarihinde dikkat çekici bir yer edindi.

KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ SERBEST PİYASADA İŞLEM GÖRDÜ

Hisselerin yalnızca küçük bir bölümünün (yaklaşık yüzde 3 ila 4’ü) serbest piyasada işlem görmesi, arzın sınırlı kalmasına neden olurken, bireysel yatırımcılara ayrılan payın da son aşamada yüzde 20 civarında gerçekleştiği aktarıldı. Bu durum, hisseye olan talebin yüksek kalmasına yol açtı.

TRİLYON DOLAR SEVİYESİNE YAKLAŞTIRDI

Elon Musk, şirketin vizyonunu “bilim kurguyu gerçeğe dönüştürmek” sözleriyle özetlerken, halka arzın kendisine ve çalışanlara büyük finansal kazanç sağladığı ifade ediliyor. Forbes’un değerlendirmelerine göre Musk’ın şirketteki payının değeri halka arz sonrası önemli ölçüde artarak servetini trilyon dolar seviyesine yaklaştırdı.

BÜYÜK ENDEKSLERE DAHİL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde Nasdaq endekslerinin SpaceX hisselerine güçlü bir talep yaratabileceğini ve özellikle endeks fonlarının milyarlarca dolarlık alım yapmak zorunda kalabileceğini öngörüyor. Yeni “hızlı giriş” kuralları sayesinde şirketin kısa sürede Nasdaq-100 gibi büyük endekslere dahil edilmesi de bekleniyor.

DALGALI AMA GÜÇLÜ BİR İLGİ

Buna karşılık S&P 500 için daha sıkı kuralların geçerli olması nedeniyle SpaceX’in bu endekse girmesinin daha uzun zaman alacağı belirtiliyor. Analistler, tüm bu gelişmelerin şirket hisselerinde dalgalı ama güçlü bir ilgi yaratmaya devam edeceğini ifade ediyor.