SpaceX'in CEO'su Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olurken, dev uzay şirketinin kaynakçısı olan Juan Hernandez ise aynı şirket sayesinde milyoner oldu.
Yaklaşık 10 yıl önce kuruma kaynak ustası olarak adım atan eski çalışan Juan Hernandez'in hayatı kökünden değişti.
Şirkete ilk girdiğinde SpaceX'in adını dahi duymadığını belirten Hernandez, elinde bulunan yaklaşık 6 bin 500 SpaceX hissesi sayesinde cuma günü itibarıyla 1 milyon 46 bin 175 dolarlık bir servetin sahibi oldu.
İşe Başlarken Hisselerin Değerini Tahmin Edemedi CBS News muhabiri Jo Ling Kent'e özel bir röportaj veren Juan Hernandez, SpaceX'teki kariyerinin bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığını ifade etti.
2015 yılında işe alındığında kendisine 10 bin dolar değerinde şirket hissesi teklif edildiğini belirten Hernandez, o döneme kadar saatlik ücretle çalıştığı diğer işlerde kendisine hiç hisse verilmediği için bu teklifi ilk başta çok fazla önemsemediğini dile getirdi.
Şirketin bu denli büyüyeceğini tahmin edemediğini aktaran Hernandez, SpaceX'teki 10 yıllık görevi boyunca roketleri fırlatmaya hazırlayan altyapı elemanlarını ve fırlatma rampası yapılarını inşa ettiğini, zamanla yükselerek şef konumuna geldiğini belirtti.
Hernandez, şu anda Jeff Bezos'un sahibi olduğu roket girişimi Blue Origin bünyesinde kaynak ustası olarak çalışmaya devam ediyor.
GÖÇMEN İŞÇİ OLARAK GELDİ, HAYATI DEĞİŞTİ
Çalışanlara Hisse Verilmesi Başarıyı Artırıyor Şirketlerin çalışanlarına pay vermesinin aidiyet duygusunu ve başarıyı artırdığını savunan Hernandez, çalışanların kendilerini şirketin ortağı gibi hissettiklerinde çok daha iyi performans göstereceklerini söyledi.
Yaşadığı bu büyük mali değişime rağmen mütevazılığını koruduğunu ifade eden göçmen kökenli Hernandez, çocukluğundan beri sıkı çalışmaya alıştırıldığını ve bu servetin çalışma azmini etkilemeyeceğini vurguladı.
SpaceX hisseleri sayesinde edindiği yatırım deneyimini üç çocuğuna da aktardığını belirten Hernandez, 16 yaşındaki kızının şimdiden Meta ve birkaç farklı şirkette hisse sahibi olan küçük bir girişimciye dönüştüğünü sözlerine ekledi.
Şirketin kurucusu Elon Musk'a da teşekkür eden eski çalışan, Musk'ın aşçı veya elektrikçi gibi sıradan insanların hayatlarını daha anlamlı kılarak hiç bilmedikleri hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıdığını belirtti.