JAXA, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü Noshiro Test Merkezi’nde gerçekleştirdiği denemeyle, ülkenin ilk yeniden kullanılabilir roket prototipi olan "RV-X"i başarıyla fırlattı.

Mitsubishi Heavy Industries iş birliğiyle geliştirilen 7,3 metre uzunluğundaki kompakt roket; gökyüzüne yükseldi, havada planlanan manevraları yaptı ve bir dakikadan kısa bir sürede dikey olarak (dik konumda) sorunsuz bir şekilde yere indi.

SONRAKİ AŞAMADA 100 METRELİK İRTİFALARA ÇIKACAK

Uzay görevlerinde her fırlatmada milyonlarca dolarlık roketlerin çöpe gitmesi maliyetleri devasa boyutlara ulaştırırken, roketlerin uçağa benzer bir modelle tekrar tekrar kullanılması sektörün tüm ekonomik dengelerini değiştiriyor.

JAXA yetkilileri, bu ilk testte ulaşılan 11 metrelik irtifadan ziyade, roketin havada kendi dengesini koruyarak kontrollü bir şekilde dikey iniş yapabilmesinin gelecekteki büyük başarıların temelini oluşturduğunu vurguladı. Motoru şimdiden 165 farklı teste tabi tutulan RV-X’in, bir sonraki aşamada 100 metrelik irtifalara çıkacağı açıklandı.

Japonya'nın bu teknolojik hamlesi, sadece kendi sınırları içinde kalmıyor. Tek bir ülkenin veya şirketin uzay pazarını tamamen domine etmesini engellemek isteyen Japonya; Fransa ve Almanya ile kurduğu uluslararası CALLISTO ittifakı çatısı altında bu teknolojiyi daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Kısa süren ancak başarıyla tamamlanan bu uçuş, ticari uydu fırlatma pazarında çok daha ucuz ve sık seferler düzenlemek isteyen Japonya'nın, uzay yarışında artık küresel bir oyuncu olduğunu kanıtladı.