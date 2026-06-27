Uzay, havacılık ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, Nasdaq-100 endeksine dahil ediliyor. 7 TEMMUZ'DA ENDEKSE GİRİYOR Nasdaq tarafından yapılan açıklamada, şirket hisselerinin 7 Temmuz'da piyasa açılışı öncesinde resmi olarak Nasdaq-100 endeksindeki yerini alacağı belirtildi. 12 HAZİRAN'DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMIŞTI SpaceX hisseleri, 12 Haziran'dan bu yana Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görüyor. EN BÜYÜK 100 ŞİRKET Nasdaq-100 endeksi, borsada işlem gören finans sektörü dışındaki en büyük 100 şirketin performansını takip ediyor. Endeks, dünya genelinde toplam büyüklüğü 800 milyar doları aşan varlıkları yöneten 200'den fazla yatırım ürünü tarafından referans alınıyor.

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