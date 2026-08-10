SpaceX hisseleri zirvesinden bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Buna rağmen bireysel yatırımcılar satışa geçmek yerine alım yapmaya devam ediyor. Şirketin halka açık bir şirket olarak açıkladığı ilk finansal sonuçların ardından ortaya çıkan bu tablo, şimdi çok daha kritik bir gelişmenin gölgesinde kalmış durumda.

Vanda Research verilerine göre bireysel yatırımcılar çarşamba günü işlem seansının yalnızca ilk saatinde 22,7 milyon dolarlık SpaceX hissesi satın aldı. Bu rakam, hissenin ortalama ilk saatlik yatırımcı girişinin 3 katından fazla oldu.

Daha dikkat çekici olan ise alım serisinin hâlâ bozulmamış olması.

Vanda'ya göre SpaceX, 12 Haziran'daki halka arzından bu yana tek bir işlem gününde bile bireysel yatırımcılar tarafından net satış görmedi.

Hisse düştü, alımlar devam etti

SpaceX hisseleri halka arz fiyatı olan 135 dolardan başladı ve 16 Haziran'da gün içinde 225,64 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyeden sonra tablo tersine döndü.

Hisse, zirvesinden bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybederek halka arz fiyatının da altına geriledi.

Buna rağmen bireysel yatırımcıların davranışı değişmedi.

Vanda Research'e göre yatırımcılar, SpaceX'in finansal sonuçlarından önceki beş işlem gününde toplam 103 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Halka arzdan sonraki ilk beş işlem günündeki alım ise 405 milyon dolar seviyesindeydi.

Yani yatırımcıların ilgisi azalmış olsa da net satışa dönüşmedi.

Yatırımcılar neye güveniyor?

Vanda Research, bireysel yatırımcıların SpaceX'i yalnızca bir roket şirketi olarak görmediğine dikkat çekiyor.

Şirketin değerlendirmesine göre yatırımcılar SpaceX'i daha çok yapay zeka ve veri merkezleri üzerinden gelecekte büyük bir büyüme potansiyeli taşıyan şirket olarak değerlendiriyor.

SpaceX'in halka açık bir şirket olarak açıkladığı ilk sonuçlar da bu beklentiyi besleyen ve soru işaretlerini artıran iki farklı tablo ortaya koydu.

Şirketin geliri ve düzeltilmiş kârı beklentilerin üzerinde gelirken, yapay zeka ve veri merkezleri için yapılan yaklaşık 16 milyar dolarlık çeyreklik harcama, bu büyümenin ne kadar yüksek bir maliyetle geldiğini gösterdi.

Bireysel yatırımcılar ise bu harcamaları kısa vadeli bir yükten çok, gelecekteki büyüme için yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyor.

Hisse fiyatındaki düşüş, piyasadaki baskının henüz sona ermediğini gösteriyor.

Şimdi yaklaşık 912 milyon hisse gündemde

SpaceX hisseleri açısından asıl kritik gelişme ise şirket çalışanları ve halka arz öncesi yatırımcılarla ilgili.

Çalışanlar ve diğer halka arz öncesi yatırımcıların elinde bulunan yaklaşık 912 milyon hisse, ilk büyük satış kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte perşembe gününden itibaren satışa uygun hale gelebilecek.

Bu durum, piyasada işlem gören halka açık hisse miktarını iki kattan fazla artırabilecek önemli bir arz potansiyeli yaratıyor.

Bu, 912 milyon hissenin tamamının piyasada satılacağı anlamına gelmiyor.

Kısıtlamanın sona ermesi yalnızca çalışanlar ve halka arz fiyatının çok altında hisse satın alan ilk yatırımcılar dahil olmak üzere uygun hissedarlara satış yapma imkânı tanıyor.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde asıl soru şu:

Bireysel yatırımcıların güçlü alım iştahı, piyasaya çıkabilecek yüz milyonlarca yeni hisseyi karşılamaya yetecek mi?

Vanda Research'e göre bireysel yatırımcıların SpaceX'e yönelik beklentisi kısa vadeli sonuçların ötesine uzanıyor. Araştırma şirketi, yatırımcıların hissenin ilk satın alma fiyatına göre 10 katlık bir değer artışı potansiyeline sahip olabileceğine inandığını belirtiyor.

Artık SpaceX hisseleri için yeni bir dönem başlıyor.

Bir tarafta düşüşe rağmen alım yapmayı sürdüren bireysel yatırımcılar, diğer tarafta satışa açılabilecek yaklaşık 1 milyar yeni hisse bulunuyor.

Hissenin bundan sonraki yönünü belirleyecek en önemli mücadele de bu iki taraf arasında yaşanabilir.

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir: Bu içerikte yer alan bilgiler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları kişilerin kendi araştırmaları ve risk profilleri doğrultusunda verilmelidir.