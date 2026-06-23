SpaceX hisseleri pazartesi günü yüzde 16 oranında değer kaybederek 154,60 dolara geriledi ve şirketin borsadaki ilk işlem gününden bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşle birlikte üç günlük kaybı %23’e ulaşan havacılık ve uzay devinin piyasa değeri 600 milyar dolardan fazla eridi. Şirketin toplam piyasa değeri ise şu sıralar 2 trilyon dolar sınırının hemen üzerinde seyrediyor.

JonesTrading Baş Piyasa Stratejisti Michael O’Rourke piyasadaki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Satıcılar kontrolü yeniden ele geçirdi. Dünyada bu hisseyi satın almak isteyen kim varsa, zaten halihazırda alımını yapmıştı" ifadelerini kullandı.

HALKA ARZ SONRASI DALGALANMA OLDU

SpaceX’in 75 milyar dolarlık rekor ilk halka arzının (IPO) ardından geçen ilk işlem günleri, borsada nadir rastlanan bir dalgalanmaya sahne oldu. Bu hareketlilikte, halka açıklık oranının oldukça düşük olması (ilk gün toplam hisselerin yalnızca yüzde 4,2'si işleme açılmıştı) ve bireysel yatırımcıların yoğun ilgisi etkili oldu. Yaşanan sert Pazartesi kayıplarına rağmen SpaceX; hisselerinin, 135 dolarlık halka arz fiyatının hâlâ yaklaşık yüzde 15 üzerinde işlem görmesiyle dünyanın en büyük altıncı şirketi unvanını koruyor.

Bloomberg'ün geçtiğimiz hafta aktardığı bilgilere göre roket, uydu ve yapay zekâ holdingi haline gelen SpaceX, bu ilk tahvil ihracıyla en az 20 milyar dolar kaynak yaratmayı hedefliyor. Şirket ayrıca Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir yapay zekâ girişimi olan Reflection AI'a bilgi işlem kaynakları sağlamak üzere milyar dolarlık dev bir anlaşmaya imza attığını duyurdu.

YAPAY ZEKA REKABETİ VE BİREYSEL YATIRIMCI AKINI

SpaceX'in geçtiğimiz Şubat ayında Musk'ın xAI şirketini bünyesine katarak yapay zekâ alanına adım atması, yatırımcıların bu halka arz sürecini çok daha yakından takip etmesine neden oldu. Bu hamle, her ikisi de bu yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolar değerlemeyle halka açılmayı planlayan en büyük rakipler Anthropic PBC ve OpenAI öncesinde piyasa için kritik bir turnusol kağıdı görevi görüyor.

Vanda Research verilerine göre resmi adı Space Exploration Technologies Corp. olan SpaceX’e yönelik bireysel yatırımcı ilgisi, yakın tarihteki tüm halka arzların üzerinde gerçekleşti. Bireysel yatırımcılar, şirketin borsadaki ilk beş seansında net 405 milyon dolarlık alım yaptı. Veriler, bireysel yatırımcıların geçen hafta SpaceX hisselerine, ABD borsalarının devleri olan "Muhteşem Yedili" hisselerinin toplamından daha fazla para yatırdığını ortaya koydu. Pazartesi günü de bireysel işlemler net alıcı pozisyonunda kalmaya devam etse de, fon girişleri geçen haftaki rekor seviyelerin altında kaldı.

ANALİSTLERDEN 'BEKLE' TAVSİYESİ

Bloomberg tarafından izlenen verilere göre, KeyBanc Capital Markets, SpaceX hisseleri için analize "sektör ağırlığı" (hisse için nötr/bekle dengi) tavsiyesiyle başladı. Bu, şirket hisseleri için şimdiye kadar verilen ilk nötr derecelendirme oldu.

Michael Leshock liderliğindeki analistler, SpaceX'in uzay fırlatması ve komşu dikey pazarlarda sektör liderliğini sürdüreceğini öngörmekle birlikte, uzun vadeli büyüme potansiyelinin büyük bir kısmının halihazırda mevcut hisse fiyatına yansıdığını belirtti. Leshock notunda, "SpaceX, ezber bozan önemli büyüme kanallarına sahip. Ancak bize göre bu durum mevcut değerlemeye zaten yansıtılmış durumda ve risk/kazanç dengesi şu an için dengeli görünüyor" görüşlerine yer verdi.