ABD'li şirket SpaceX, Starship uzay aracının son uçuşunu başarıyla yörüngeye fırlattı, ancak itici roketi planlandığı gibi kurtaramadı.

Fırlatma sahasına geri inmek yerine Meksika Körfezi üzerinde infilak eden itici roketin, alev topuna dönüştü. Roketin fırlattığı kapsül ise halihazırda yörüngede bulunuyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, hem itici roketi hem de uzay aracının kendisi olan üst kademeyi kurtararak tamamen yeniden kullanılabilir bir roket sistemi geliştirmeyi hedefliyor. İtici roketin patlaması, başarısızlık sayıldı.

26 UYDUYU YÖRÜNGEYE TAŞIDI

Kapsülü taşıyan üst kademenin cumartesi günü Dünya'ya döndüğünde fırlatma rampasındaki mekanik kollar tarafından yakalanarak kurtarılması planlanıyor.

Bu işlemin gerçekleşmesi halinde uzay aracı Dünya'ya dönüşünün ardından ilk kez yakalanmış olacak ve gelecekte yeniden kullanılabilecek.

Görev kapsamında ayrıca SpaceX'in Starlink ağına ait 26 uydu da taşındı.

ŞİRKETİN ÖZEL ÜSSÜNDEN HAVALANDI

Dünyanın en büyük ve en güçlü roket sistemi olan SpaceX'in Starship aracı, 124 metre yüksekliğe sahip ve bir itici roketin üzerine yerleştirilmiş uzay aracından oluşuyor.

Her iki kademesi de en başından itibaren tamamen yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanan sistem, cuma günü SpaceX'in Güney Teksas'taki Starbase sahasından başarıyla havalandı.

Mürettebatsız gerçekleştirilen bu uçuşa karşın Starship hem mürettebat hem de kargo taşıyabilecek şekilde geliştirildi.

ROKET NEDEN PATLADI?

Dönüş rotasına giren itici roket, fırlatma sahasına uzanan uçuş yolundan saparak Meksika Körfezi üzerinde belirlenen bir bölgeye yönlendirildi ve deniz üzerinde infilak etti.

Kontrollü inişin neden başarısız olduğu ilk aşamada netlik kazanmazken, SpaceX'ten Dan Huot, "Şu anda onu neden geri getiremediğimizden emin değiliz" dedi.

Yörüngeye doğru ilerleyişini sürdüren üst kademe ise kısa süre sonra taşıdığı 26 uyduyu bırakmaya başladı. Aracın cumartesi günü Dünya'ya dönmesi planlanıyor.