Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX uzay şirketinin Starship roketi, Perşembe günü Teksas’tan fırlatıldıktan dakikalar sonra patladı.

Roketten kopan parçalar, Miami ve Philadelphia da dahil olmak üzere ABD’nin farklı şehirlerinde uçuşların iptal olmasına yol açtı.

Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) verilerine göre, hava sahasında yaşanan bu aksaklıklar kısa süre sonra giderildi. Bu olay, Elon Musk’ın uzay teknolojisi şirketinin son iki ay içinde infilak eden ikinci Starship denemesi oldu.

SpaceX, “Starship’in yükselişi sırasında araç beklenmedik ve ani bir yapısal ayrışma yaşadı, ardından iletişim kesildi” açıklamasını yaptı. Önceden planlanan acil durum protokollerinin devreye alındığını belirtti.

Şirket yetkilileri, uçuş testi sırasında toplanan verilerin inceleneceğini ve yaşanan arızanın nedenlerinin öğrenileceğini söyledi.

SpaceX, “Her zaman olduğu gibi, başarı elde edilen deneyimlerden gelir ve bugünkü uçuş, Starship’in güvenilirliğini artırmak adına önemli dersler sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Federal Uçuş Güvenliği sözcüsü, kurumun SpaceX’ten kazaya ilişkin bir soruşturma yürütmesini talep ettiğini bildirdi. “Olay sırasında FAA, bir Enkaz Tepki Alanı oluşturdu ve uzay aracı enkazının düştüğü bölge dışındaki hava trafiğini kısa süreliğine yavaşlattı ya da uçuşları kalkış noktalarında durdurdu” dedi.

FAA, uçuşların normal programına döndüğünü duyurdu. Patlayan roketten dolayı herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.