Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketinin, tarihin en büyük halka arzı olması beklenen sürecinde yatırımcı talebi 250 milyar doları aştı. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, şirketin hedeflediği 75 milyar dolarlık fonun çok ötesine geçilirken, talep toplama oranının planlanan arz büyüklüğünün üç buçuk ila dört katına ulaştığı belirtildi. Uzun vadeli yatırım fonlarının ciddi boyutlarda sipariş verdiği bu süreçte, Elon Musk'ın da potansiyel yatırımcılarla yapılan bazı çevrimiçi görüşmelere kısa süreliğine katıldığı ifade edildi.

FİYATLAMA PERŞEMBE GÜNÜ BEKLENİYOR

Halka arz öncesi pazarlama süreci devam ederken, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve Finans Şefi Bret Johnsen'in salı günü Morgan Stanley tarafından Manhattan'da düzenlenen ve yaklaşık 300 kurumsal yatırımcının katıldığı bir öğle yemeği toplantısında yer alması bekleniyordu. Morgan Stanley Eş Başkanı Dan Simkowitz'in ev sahipliğinde gerçekleşen temaslar sürerken, halka arz fiyatının perşembe günü öğleden sonra netleşmesi öngörülüyor. Yetkililer, mevcut katılım rakamlarının nihai tahsisleri değil ilgi düzeyini yansıttığını ve bazı büyük kurumsal yatırımcıların siparişlerini sürecin sonlarına doğru verme eğiliminde olduğunu vurguladı. SpaceX ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE UZAYDA YAPAY ZEKA

Bu devasa halka arz, piyasalarda aşırı dalgalanmaların yaşandığı bir döneme denk geldi. Nasdaq endeksinin salı günü düşüş yaşaması ve Bitcoin'in ocak ayındaki zirvesinin yüzde 37 altına inmesiyle dikkat çeken hareketliliğin ardında, bazı analistlere göre SpaceX halka arzına fon sağlamak isteyen yatırımcıların satışları yatıyor olabilir. SpaceX'in yatırımcı sunumlarında ise şirketin roket fırlatma işindeki eşsiz konumu, son üç yılda yörüngeye taşınan kütlenin büyük çoğunluğunu üstlenmesi ve Starlink internet ağının gücü vurgulanıyor. Şirket, yapay zeka alanında 23 trilyon dolarlık bir pazar fırsatı bulunduğunu, dünyadaki kısıtlamaları aşarak uzayda yapay zeka bilgi işlem kapasitesi inşa edebilecek tek şirket olduklarını belirtiyor.

HEDEF VERİ MERKEZLERİNİ UZAYA TAŞIMAK

SpaceX yetkililerine göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektrik üretimi ve bilgisayar kapasitesi büyümesi, büyük projelerin karşılaştığı engeller nedeniyle Çin'in gerisinde kaldı. Şirket, fırlatma hizmetlerini kullanarak veri merkezleri ve diğer altyapıları uzaya taşıyıp bu açığı kapatabileceğini savunuyor. Sunumda yer alan açıklamalarda, uzaya erişim maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek dünyanın en acil zorluklarına çözüm bulma misyonunun genişletildiği, bu kapsamda internet bağlantısı olmayan üç milyar insanı küresel ağa ve insanlığın ortak bilgisine bağlamanın hedeflendiği ifade ediliyor.