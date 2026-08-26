SpaceX, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık bir yatırımla uzay üssü kuracağını duyurdu. Şirketin dördüncü ve en büyük fırlatma tesisi olacak bu proje, Starship görevlerinin artırılmasında kritik bir rol oynayacak.

"BİLİM KİPUGU GİBİ GÖRÜNEN BİR ÜS"

SpaceX Kurucusu ve CEO'su Elon Musk, projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz."

Musk, insanların yıldızları keşfetmek üzere dışarıda olduğu bir gelecek yaratmayı amaçladıklarını vurguladı. Bu hedefe ancak uzaya gitmenin uçakla seyahat etmek kadar rutin hale geldiğinde ulaşılacağını belirten Musk, Louisiana'da kurulacak "Starbase, Louisiana" adlı üssün geleceğin önünü açacağını ifade etti.

Tesisin yılda binlerce fırlatmayı desteklemesi ve uzay uçuşlarını önemli ölçüde artırması hedefleniyor. İnşaatın 2027'de başlaması ve ilk fırlatmanın 2029 gibi erken bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Tamamlandığında her birinde iki fırlatma rampası ve bir yakıt tesisi bulunan beş fırlatma kompleksini içerecek olan üssün; yakıt üretim tesisi, enerji üretim tesisi, araç işleme tesisi ve çalışanlar ile aileleri için konutlar da barındırması bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre, proje gelecek 10 yılda doğrudan 3 bin yeni istihdam yaratırken, 8 binin üzerinde dolaylı istihdamın da öngörüldüğü kaydedildi.