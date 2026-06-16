Uzay teknolojisi ve yapay zeka şirketi SpaceX’in hisseleri, piyasalara yaptığı muhteşem girişin ardından seans öncesi işlemlerde de hareketliliğini korudu. Şirket, borsadaki ilk tam işlem gününde yüzde 20'lik devasa bir sıçrama gerçekleştirerek piyasalarda güçlü bir ivme yakalamıştı.

MUSK'TAN 2030 İÇİN 1 TRİLYON DOLARLIK GELİR HEDEFİ

SpaceX CEO'su Elon Musk, pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şirketin 2030 yılına kadar "yaklaşık 1 trilyon dolar" gelire ulaşabileceğini belirtti.

Bu hedef, şirketin mali tablosunda olağanüstü bir büyüme beklendiğine işaret ediyor. Öyle ki SpaceX, 2025 yılında yalnızca 18,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Öte yandan, şirketin mevcut finansal verilerine göre 2025 yılı net zararı 4,9 milyar dolar olurken, 2026 yılı 1. çeyrek zararı 4,28 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

STARLINK VE XAI SEKTÖRDE HAKİM

2002 yılında kurulan SpaceX, yeniden kullanılabilir roket teknolojisi ve geniş kitlelere ulaşan Starlink uydu internet hizmeti sayesinde uzay ve uydu sektöründe mutlak bir hakimiyet elde etti.

Geleceğe yönelik stratejik adımlarını hızlandıran Elon Musk, 2025 yılında sosyal medya platformu X ile entegre ettiği yapay zeka girişimi xAI'ı, geçtiğimiz şubat ayında SpaceX bünyesine katarak şirketin teknolojik etki alanını daha da genişletmişti.