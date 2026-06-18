Günü yaklaşık yüzde 5 kayıpla kapatan SpaceX, bir ara halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 58 üzerine kadar çıkan ilk gün rallisinin kazançlarını törpüledi. Bu düşüş SpaceX'in salı günkü işlemlerde kısa süreliğine Microsoft'u geride bırakmasının ve Amazon'u geçerek dünyanın en değerli beşinci şirketi konumuna yükselmesinin sadece bir gün ardından geldi.

Piyasalarda yaşanan bu geri çekilme, halka arzın arkasındaki bireysel yatırımcı çılgınlığının, neredeyse hiç kesintisiz yükselen bu piyasa değerini desteklemeye devam edip edemeyeceğine dair erken bir gösterge niteliği taşıyor. Vanda Research verilerine göre, bireysel yatırımcılar halka arzdan bu yana her işlem gününde diğer tüm şirketlerden daha fazla SpaceX hissesi satın aldı; bu talep hızı, son dönemdeki halka arzlar arasında benzerine az rastlanır bir eğilim olarak öne çıkıyor.

BİREYSEL YATIRIMCILARDAN REKOR İLGİ

Vanda Research tarafından çarşamba günü yayımlanan analist notunda şu ifadelere yer verildi:

"Bireysel yatırımcıların SpaceX’e yönelik coşkusunu tanımlamakta kelimeler yetersiz kalıyor. SPCX, üst üste üç seans boyunca bireysel yatırımcılar tarafından en çok satın alınan hisse olarak liderlik koltuğuna oturdu; dünkü 144,6 milyon dolarlık net alım, işlemlerin ilk iki gününü bile geride bıraktı. Bireysel yatırımcılar son üç seansta toplam 369,8 milyon dolarlık SPCX hissesi satın aldı. Durumu daha net ortaya koymak gerekirse, aynı dönemde bireysel yatırımcılar Nasdaq ETF için yalnızca 100 milyon dolar, Nvidia için ise 88,2 milyon dolarlık net alım yaptı."

Vanda, SpaceX hisselerinin alım hacminin, genellikle "bireysel yatırımcıların gözdesi" olarak nitendirilen bu iki varlığa kıyasla "yaklaşık 4 kat daha fazla" olduğu sonucuna vardı.

HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞ GELECEĞE NASIL YÖN VERECEK?

İlk gün toplam hisselerin yalnızca yaklaşık %4,2'sinin işleme açık olması dikkat çekiyor. Bu da şirketin piyasadaki düşük hisse adedinin (serbest dolaşım oranı) yukarı yönlü hareketleri sertleştirdiği anlamına geliyor. Ancak çok da uzak olmayan bir gelecekte büyük bir hisse baskısı ufukta belirebilir: Şirket ortaklarının ve çalışanlarının hisse satmasını engelleyen kilit süresi sözleşmelerinin önümüzdeki aylarda sona ermesiyle birlikte, piyasaya sürülecek yeni hisse arzı fiyat üzerinde baskı oluşturabilir.

Buna ek olarak Bloomberg’in aktardığına göre, yeni açılan opsiyon piyasasındaki hava da şimdiden soğumaya başladı. Salı günü birkaç farklı platformda işleme açılan SpaceX kontratlarında 1,7 milyondan fazla el değiştirme gerçekleşti.

İlk saatlerde yükseliş beklentili "alım" opsiyonları baskın olsa da kapanışa doğru, yatırımcıların riskten korunmak veya düşüşe oynamak amacıyla kullandığı "satım" (put) opsiyonları akışın %44'ünü oluşturdu. Bu durum, hisseler yükselmeye devam ederken bile bazı piyasa katılımcılarının olası bir geri çekilmeye karşı hazırlık yapmaya başladığına işaret ediyor.