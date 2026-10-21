Tüm dünyada en çok tüketilen gıdaların başında gelen makarna, yıllardır kilo aldırdığı veya kan şekerini hızla yükselttiği gerekçesiyle diyet listelerinin en tartışmalı maddesi olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar ve beslenme bilimcileri, makarnanın sağlık üzerindeki etkisini belirleyen en kritik unsurun sadece unu değil, aynı zamanda şekli ve pişirme yöntemi olduğunu ortaya koydu.

EN SAĞLIKLI MAKARNA ÇEŞİDİ BELLİ OLDU

Yapılan araştırmalar, makarnanın biçiminin sindirim hızını ve vücudun glikoz emilimini doğrudan etkilediğini gösteriyor. Kalın, girintili çıkıntılı ve boru şeklindeki makarnalar, ince ve uzun olan spagetti veya kuskus gibi küçük taneli makarnalara kıyasla çok daha yavaş sindiriliyor.

Özellikle Penne (Kalem) ve Rigatoni (Boru) gibi geniş, içi boş ve yapısı nispeten daha kalın olan makarna türleri, sindirim enzimlerinin nişastaya ulaşmasını geciktirerek kan şekerinde ani dalgalanmaların önüne geçiyor. İnce spagetti telleri ise ağızda ve midede daha hızlı parçalanıp kana daha çabuk karışıyor.

SİHRİ AL DENTE VE DOKUSUNDA YATIYOR

Beslenme uzmanlarına göre makarnayı en sağlıklı hale getiren iki temel altın kural bulunuyor. İlk kural makarnayı diri pişirmek; yani hamurlaştırana kadar değil, hafif dişe gelir kıvamda pişirmek nişastanın dirençli nişasta olarak kalmasını sağlıyor. Bu da makarnanın bağırsaklardaki dost bakterileri besleyen bir lif gibi davranmasına imkan tanıyor. İkinci kural ise girintili dokulardır; yüzeyi oluklu ve kalın olan makarna türleri, sosu ve yağı içine gömmek yerine yüzeyinde tutarak hem daha az sosla fazla lezzet sunuyor hem de mideyi daha uzun süre tok tutuyor.

EN SAĞLIKLI KOMBİNASYON HANGİSİ?

Uzmanlar, en sağlıklı makarna deneyimi için tam buğday, nohut veya mercimek unundan yapılmış Penne ya da Fusilli (burgu) türlerinin tercih edilmesini öneriyor. Diri pişirilen bu kalın şekiller; yanına eklenecek zeytinyağı, bol sebze ve kaliteli bir protein kaynağıyla birleştiğinde mükemmel bir metabolizma dostu öğüne dönüşüyor.