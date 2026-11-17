FON Koordinasyon Kurulu’nun başkanlığını yapan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, Tera Holding’in sponsorluğunda geçen yıl düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi’nde yaptığı konuşma, yeniden gündem oldu.

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Emre Tezmen ile aracında ölü bulunan Ali Emre Ballı gibi isimlerle aynı zirvede konuşan Cevdet Yılmaz, fonlarla ilgili “Bazı spekülatif haberler ve algılar oluşturulmaya çalışılıyor, bunlar doğru değil. Yaptığımız düzenlemeler sadece ve sadece bazı istismarlara, istisnai uygulamalara dönük tedbirlerdir. Onun dışında kesinlikle fonlara zarar verici, fonları olumsuz etkileyici bir durum söz konusu değil. Ancak algılar çağındayız” demişti.

FON BÜYÜKLÜĞÜYLE ÖVÜNDÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tera’nın sponsorluğundaki zirvede yatırım fonlarının portföy değerinin 326 milyar liradan 7.9 trilyon liraya çıkmasıyla övünmüştü.