Meteoroloji uzmanları, ülkenin birçok bölgesinde termometrelerin 30°C’nin üzerine çıkacağını öngörüyor. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen milyonlarca vatandaş sokaklara ve parklara akın ederken, sağlık otoritelerinden "güneş güvenliği" konusunda peş peşe hayati uyarılar geldi.

UVA VE UVB IŞINLARDI ARASINDAKİ FARK NE?

Uzmanlar, güneşin tadını çıkarırken cilt sağlığını korumanın formülünün, doğru güneş kremi seçimi ve doğru kullanımdan geçtiğini vurguluyor. Güneşten yayılan tehlikeli ultraviyole ışınları ikiye ayrılıyor:

UVA Işınları (Yaşlandırıcı ve Sinsi):

Çok güçlüdürler. Bulutlu günlerde bile etkisini sürdürür, camdan ve bulutlardan rahatlıkla geçebilir. Cildin en derin katmanlarına nüfuz ederek kırışıklıklara, güneş lekelerine ve uzun vadede cilt kanserine yol açar.

UVB Işınları (Yakıcı ve Yüzeysel):

Doğrudan güneş yanıklarına ve cilt kızarıklıklarına neden olur. UVA kadar derine inmeseler de en az onlar kadar tehlikelidirler ve cilt kanseri gelişiminde ana rolü oynarlar.

SPF KORUMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Halk arasında SPF (Güneş Koruma Faktörü) oranlarının koruma süresiyle ilgili teorik hesaplar yapılsa da uzmanlar uyarıyor: "Teoride 10 dakikada kızaran bir kişiyi SPF 15 bir krem 15 kat daha uzun süre korur; ancak gerçek hayat böyle işlemez." Terleme, hareket etme ve kıyafetlerin sürtünmesi kremin etkisini hızla azaltır. Bu nedenle, koruma faktörü ne olursa olsun güneş kreminin her iki saatte bir mutlaka yenilenmesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARI AÇIKLADI

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), vatandaşların güneş kremi alışverişi yaparken şu iki kritere mutlaka dikkat etmesi gerektiğini duyurdu: UVB koruması için en az SPF 30 faktörlü ürünler seçilmeli.

UVA koruması için üzerinde en az 4 yıldız işareti olan veya Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygunluğunu gösteren daire içinde "UVA" logosu bulunan kremler tercih edilmeli.

SADECE KREM YETMİYOR

Sağlık uzmanları, güneş kreminin tek başına bir "zırh" olmadığı konusunda hemfikir. Güneş ışınlarının en dik ve dik olduğu saatlerde gölgede kalınması; dışarı çıkarken ise güneş kremine ek olarak güneş gözlüğü ve yüz ile boyun bölgesini gölgeleyecek geniş siperlikli şapkaların mutlaka kullanılması gerektiği hatırlatıldı.