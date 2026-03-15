Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye yükseltti.



Galibiyetin ardından sarı-kırmızılı futbolcular taraftarı selamlamak için sahaya aile yakınları ile birlikte çıkarken, maçın spikeri Yalçın Çetin'in yaptığı Barış Alper Yılmaz gafı sosyal medyada gündem oldu.





'BARIŞ ALPER'İN EVLADI SAHA İÇİNDE'



Çetin, saha içerisinde 53 numaralı çocuğu Barış Alper Yılmaz'ın kucaklamasının ardından "Barış Alper'in evladı saha içinde" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra yaptığı hatayı fark eden Çetin, "Barış Alper'in yeğeni de olabilir" sözleriyle yanlışını düzeltti.



25 yaşındaki Yılmaz'ın evli olmadığı ve bir çocuk sahibi olmadığı biliniyor.