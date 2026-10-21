Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde sermaye piyasası kuruluşlarına ilişkin kararlarını açıkladı.

Kurul, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

BİR ŞİRKETE DE CEZA

SPK, incelemeleri sonucunda HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, nakit ve kıymetlerde zamanaşımının tespitine yönelik yeterli araştırma yapılmaması ve mesleki özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

BİR ŞİRKET LİSTEDEN ÇIKARILDI

Kurul, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin gayrimenkul değerleme alanında yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılmasına karar verdi.

Öte yandan Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tahvil ve finansman bonosu ihraçları için 1 milyar liralık nominal ihraç tavanına onay verildi. İhraçların tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle yapılması planlanıyor.