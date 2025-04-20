Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada yaşanan sert düşüşün ardından 23 Mart'ta alınan tedbirlerin süresini uzattığını duyurdu.
Kurulun 2025'e ait 24. haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 25 Nisan seans sonuna kadar devam etmesi kararlaştırılan tedbirlerin süresi 30 Mayıs 2025 seans sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.
HANGİ TEDBİRLER ALINDI?
SPK tarafından yapılan açıklama kapsamında, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve redili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 30 Mayıs 2025 seans sonuna kadar devam edeceği belirtildi.