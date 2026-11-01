Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü 19 Ekim'de görevden alındı.

Sütcü'ye ilişkin kamuoyuna yapılan ilk açıklamada "sağlık sorunları nedeniyle" istifa ettiği açıklanmıştı.

İstifa sonrası SPK'nın yeni başkanı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre bu göreve Muhsin Atcı getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmeci, üyeliğine ise Yasemin Girici getirildi.

MUHSİN ATCI KİMDİR?

Muhsin Atcı, 1979 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında başarı göstererek İvriz Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Muhsin Atcı, 2014 yılında ABD Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı. Muhsin Atcı halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye bölümünde doktora çalışmasına devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilen Muhsin ATCI, evli ve üç çocuk babasıdır.

Muhsin Atcı, 2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulması ile birlikte Vergi Müfettişi olarak atandı. 15/09/2014-07/07/2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31/07/2017-18/04/2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Muhsin Atcı 07/10/2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı. 1 Kasım 2026 tarihinde ise SPK Başkanı olarak görevine başladı.