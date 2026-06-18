Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni Başkanı Mahmut Sütcü’nün, göreve başlamasının ardından Kurul’un proaktif bir şekilde attığı adım ve aldığı kararlar ses getirirken, kaynaklardan edinilen bilgiye göre bugün itibarıyla da üç daire başkanı ve bir başkan yardımcısı görevden alındı.

SPK’dan resmi bir açıklama yapılmazken, kaynaklardan edinilen bilgiye göre, piyasaların işleyişi açısından oldukça önemli olan Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan, Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşad Babuşçu ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Aşkın Alıcı’nın görevlerine son verildi.

Ayrıca Kurul Başkan Yardımcısı olan Ender Kurtulan’ın da görevden alındığı bilgisi edinildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten Ulaş Güney Bilgin, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten Mustafa Eken ve Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten Gökhan Narin yürütecek.

Kasım 2024’ten itibaren SPK İkinci Başkan olarak görev yapan Mahmut Sütcü, 9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanı olarak atanmıştı.