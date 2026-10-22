SPK’nın 22 Ekim 2026 tarihli ve 2026/73 sayılı bülteninde, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) ile Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kararlar yayımlandı.

Kurul, incelemeler sonucunda söz konusu pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

ALKLC işlemleri nedeniyle 8 kişi hakkında karar

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasındaki işlemler kapsamında Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Emre Alkin, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK, aynı inceleme kapsamında söz konusu 8 kişiye ve Tera Portföy Yönetimi AŞ’ye 2 yıl işlem yasağı uygulanmasını da kararlaştırdı. Şirket hakkındaki yasağın, ALKLC payında kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği işlemlerle sınırlı olduğu belirtildi.

ANELE pay piyasasında 48 kişi hakkında suç duyurusu

Anel Elektrik pay piyasasındaki işlemlere ilişkin inceleme sonucunda ise 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı alındı.

Kararda adı geçen kişiler şunlar oldu:

Abdülkadir Özkan, Adem Karatepe, Ahmet Burak Akbulut, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Bülent Uygun, Cem Gürkan Alpay, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Enes Yazıcı, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Feryal Köker, Furkan Açar, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekçi, İsa Çoşkun, İsmail Erdem, Kadir Boy, Kerem Alkin, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Muhammed Yarız, Mustafa Zeki Kayahan, Müjdat Ede, Neda Soydan, Nilgül Sarıçalı, Oğuz Tezmen, Oğuzhan Özerkaya, Okan Uzunoğlu, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Eryılmaz, Özgür Altan, Rüstem Karakaya, Sezai Bekgöz, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Tansu Sesli ve Yusuf Ege.

48 kişi ve 5 şirkete 2 yıl işlem yasağı

SPK, ANELE pay piyasasındaki işlemler kapsamında 48 kişinin yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ, Tera Yatırım Holding AŞ ve Century City Securities SA hakkında da 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kurulun açıklamasına göre Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Yatırım Bankası AŞ için getirilen yasak, kendi nam ve hesaplarına ANELE pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olacak.

28 kişinin tüm lisansları iptal edilecek

Kurul, işlem yasağı süresince bazı kişilerin sahip oldukları tüm lisansların iptal edilmesini de kararlaştırdı.

ALKLC pay piyasasındaki işlemler nedeniyle Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Ethem Umut Beytorun, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu’nun lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine hükmedildi.

ANELE pay piyasasındaki işlemler nedeniyle ise Adem Karatepe, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Enes Yazıcı, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Feryal Köker, Furkan Açar, Gül Ayşe Çolak, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Zeki Kayahan, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Okan Uzunoğlu, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Eryılmaz, Sezai Bekgöz ve Tansu Sesli’nin tüm lisanslarının aynı süre boyunca iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Etkin pişmanlık için 15 günlük süre

SPK bülteninde, haklarında suç duyurusu kararı alınan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesine ilişkin şartlar da açıklandı.

Buna göre, ilgili kişilerin elde ettikleri veya elde edilmesine sebep oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı, 500 bin TL’den az olmamak üzere, Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına yatırmaları gerekiyor. Ödeme belgelerinin de aynı süre içinde SPK’ya iletilmesi şartı bulunuyor.