Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 Kasım 2026 tarihli bülteninde Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ (TMPOL), İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ (ISVEA) ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ (TERA) pay piyasalarına ilişkin incelemeler sonucunda alınan kararları yayımladı.

Kurul, üç şirketin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

SPK'nın açıkladığı listelerde Temapol için 24, İsvea için 22, Tera Yatırım için ise 42 kişi yer aldı. Birden fazla listede bulunan isimlerin tek kişi olarak değerlendirilmesiyle hakkında suç duyurusu kararı alınan kişi sayısı 67 olarak belirlendi.

TEMAPOL İŞLEMLERİNDE 24 İSİM LİSTEDE

Temapol pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen 24 kişi şöyle:

Mustafa Zeki Kayahan, İlkay Öztürk, Anıl Tokat, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Mahmut Eymen Karaca, Ayşe Seher Aydın, Feryal Köker, Serkan Şevik, Beyhan Tufan, Ülkü Çelik Usta, Enes Yazıcı, Oğuzhan Özerkaya, Nilgül Sarıçalı, Orçun Berkay Kaya, Müjdat Ede, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz ve Halil İbrahim Ege.

İSVEA PAYLARINDA 22 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İsvea pay piyasasındaki işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusu kararı alınan 22 kişinin isimleri ise şöyle sıralandı:

Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Oğuz Tezmen, Okan Uzunoğlu, Özgür Altan ve Tayfun Bayazıt.

TERA YATIRIM LİSTESİNDE 42 KİŞİ BULUNUYOR

Tera Yatırım pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen 42 kişi de şöyle:

İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Okan Uzunoğlu, Yasemin Yılmaz, Furkan Açar, Bilal Kastamonu, Tansu Sesli, Tansel Kutlu Yılmaz, Bahadır Tonguç, İsa Yasin Sevinç, Umut Deniz Pak, Perihan Baydar, Esra Sağır, İsmail Erdem, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Emir Münir Sarpyener, Kerem Alkin, Kadir Boy, Haldün Saffet İnal, Erkan Kilimci, Bülent Uygun, Erdin Özel, Mehmet Ali Gedik, Adem Karatepe, Mehmet Selim Tunçbilek, Ahmet Haluk Güner, Erdem Özkan, Ali Cesur, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Murat Tanrıöver, Volkan Bayram, Abdurrahman Soyoğlu, Tayfun Bayazıt ve Jorma Juhani Alanne.

KİŞİ VE ŞİRKETLERE İKİ YIL İŞLEM YASAĞI

SPK, üç pay piyasasına ilişkin suç duyurusu listelerinde bulunan kişilerin borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl boyunca işlem yapmasını yasakladı.

Kurulun Temapol'e ilişkin kararında Hedef Portföy Yönetimi AŞ'ye de iki yıl işlem yasağı getirildi. Yasağın, şirketin kendi nam ve hesabına TMPOL pay piyasasında gerçekleştireceği işlemlerle sınırlı olduğu belirtildi.

İsvea pay piyasasına ilişkin kararda ise Tera Yatırım Bankası AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında iki yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Bu yasakların da şirketlerin kendi nam ve hesaplarına ISVEA pay piyasasında gerçekleştirecekleri işlemleri kapsadığı bildirildi.

Tera Yatırım pay piyasasına yönelik işlem yasağı listesinde Mag Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ de yer aldı. Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye getirilen iki yıllık yasağın, şirketin kendi nam ve hesabına TERA paylarında gerçekleştireceği işlemlerle sınırlı olduğu kaydedildi.

LİSANSLARI İKİ YIL BOYUNCA İPTAL EDİLECEK

SPK bülteninde lisanslara ilişkin kararlar da yer aldı. Buna göre, hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişiler arasından lisans iptali tablolarında isimleri bulunanların sahip oldukları tüm lisanslar, işlem yapma yasağı süresince iptal edildi.

Temapol'e ilişkin lisans iptali listesinde 18, İsvea'ya ilişkin listede 9, Tera Yatırım'a ilişkin listede ise 28 kişi bulundu. Bu listelerde de bazı isimlerin birden fazla pay piyasasına ilişkin karar kapsamında yer aldığı belirtildi.

TRIVE YATIRIM'IN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Kurulun bültende açıkladığı bir diğer karar ise Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında oldu.

SPK, şirketin sermaye piyasası faaliyetlerinin 7 Kasım 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Böylece Kurulun 6 Kasım tarihli bülteninde üç pay piyasasına ilişkin suç duyurusu ve işlem yasağı kararlarının yanı sıra Trive Yatırım'a yönelik faaliyet durdurma kararı da yer aldı.