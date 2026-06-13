SPK, piyasalarda yürürlükte bulunan tedbirlerin devamına karar verdi. Kurul, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerine yönelik yasağın ve kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin düzenlemenin 26 Haziran 2026 tarihine kadar sürdürülmesini kararlaştırdı.

SPK'dan yapılan açıklamada, Kurul Karar Organı'nın 30 Mayıs 2026 tarihli ve 33/993 sayılı kararı kapsamında yürürlükte bulunan tedbirlerin süresinin uzatıldığı belirtildi.

Buna göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasak olmaya devam edecek. Ayrıca kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranı da esnetilerek uygulanacak.

TEDBİRLİER YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Kurul açıklamasında, söz konusu tedbir ve uygulamaların 26 Haziran 2026 tarihi seans sonuna kadar geçerli olacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Açığa satış yasağı ve kredili işlemlere yönelik düzenlemeler, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşı sonrasında piyasalardaki oynaklığın azaltılması amacıyla devreye alınmıştı. İlk olarak 2 Mart'ta uygulanmaya başlayan tedbirlerin süresi, sonraki dönemlerde alınan kararlarla birkaç kez uzatılmıştı.