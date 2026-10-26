Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında yeni kararlarını duyurdu.

Bültendeki karara göre, iki şirketin sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Kurul, iki şirketin kurucusu olduğu ve 17 Eylül'de tasfiyesine hükmedilen fonlar dışında kalan yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının da tasfiye edilmesine karar verdi.

İKİ BANKA GÖREVLENDİRİLDİ

Kurul, Tera'nın kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için Türkiye İş Bankası'nı görevlendirdi.

Pusula'nın kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerini yürütme görevini ise Ziraat Bankası'na verdi.

17 EYLÜL'DE TASFİYE KARARI ALINMIŞTI

SPK, 17 Eylül 2026'da Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün de aralarında bulunduğu yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu bazı fonların tasfiyesine karar vermişti.

Buna göre Tera Portföy'ün fonlarının tasfiye işlemleri için İş Bankası, Pusula Portföy'ün de aralarında bulunduğu diğer altı şirketin fonlarının tasfiyesi için ise Ziraat Bankası görevlendirilmişti.

Son kararla birlikte, daha önce tasfiye kapsamına alınmayan fonlar için de tasfiye süreci başlatılmış oldu.