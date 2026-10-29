SPK tarafından yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarındaki faaliyetleri ve yatırım pozisyonları hakkında somut bilgi ve belgelere dayanmayan iddiaların gündeme getirildiği belirtildi. Kurul, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

‘VARLIKLARINI BÜTÜNÜYLE ELDEN ÇIKARDIKLARI’ İDDİALARI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek karlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir"

‘AYRIM GÖZETİLMEKSİZİN EŞ ZAMANLI OLARAK PAYLAŞILIYOR’

Kurul tarafından yürütülen düzenleme süreçlerinin, ilgili paydaşların görüş ve değerlendirmeleri alınarak şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, taslak ve nihai düzenlemelerin yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bilgiye erişim bakımından ayrım gözetilmeksizin eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.