YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, dün yaptığı açıklama ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın nisan ayında 63 milyon TL tutarında Özata Denizcilik hisseleri aldığını, 16 Eylül'deki fon krizi başlamadan hemen önce eylül ayı için yaklaşık 20 kat kazanarak 1,34 milyar TL para çektiğini iddia etmişti.

Emre ayrıca Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın da aynı hisseden 255 liradan 150 bin adet aldığını, hisseleri 4 bin 482 liradan sattığını ve 99 milyon 687 bin TL yatırdığı işlemden 826 milyon TL para çektiğini öne sürmüştü.

Siyaset dünyasında büyük hareketlilik yaratan iddiaların ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bütün görevlerinden 'affını istediğini' duyurdu. Kaya'nın talebi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ve birinci derecede yakınlarına ait tüm mal varlıklarına tedbir konuldu.

Ayrıca iki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül 2026 tarihli yayınlanan bülteninde Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) hisselerinde manipülatif hareketler yapıldığı gerekçesiyle 11 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve işlem yasağı getirildiğini açıklamıştı.

SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimlerin özellikle Tera Yatırım yöneticilerinden oluşmasının ardından Özata Denizcilik hisselerinde manipülatif hareketlerde bulunan bireysel yatırımcılara da mercek tutulacak. Kurum tarafından yapılan ilk incelemede Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın OZATD hisselerinde yüksek hacimli giriş-çıkış işleminde bulunduğu tespit edildi.

SPK'nın, aralarında Kaya çiftinin de yer aldığı yeni isimler hakkında da suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, suç duyurusunun 'etkin pişmanlık' kapsamına alınmayan 106. madde üzerinden yapılması bekleniyor.



Söz konusu maddeye göre, hayatın olağan akışına aykırı şekilde yükseliş ve düşüş yaşayacak hisselerde önceden bilgi alan ve bu bilgi ile kendisi ya da bir başkası için menfaat sağladığı tespit edilen kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmekte.



Ancak hakim inisiyatifinin geniş tutulduğu maddeye göre, suçlu bulunmaları halinde şüphelilere hapis cezası yerine yalnızca elde edilen menfaatin iki katından az olmayacak şekilde adli para cezası da uygulanabiliyor.