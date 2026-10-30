Türkiye Sigorta (TURSG), 30 Eylül 2026 tarihli finansal sonuçlarının bildirimi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ek süre başvurusunda bulundu. Kurul, şirketin finansal raporlarını açıklaması için yaptığı talebi onayladı.

KAR-ZARAR TABLOSU 16 KASIM'A KADAR BELLİ OLACAK

SPK tarafından paylaşılan "Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi" bülteninde, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapacağı bildirim için tarih güncellendi. Türkiye Sigorta A.Ş.'ye bilançosunu iletmesi için 16 Kasım 2026 (dahil) tarihine kadar ek süre verildi.

TÜRKİYE SİGORTA'DAN EK KARŞILIK

Türkiye Sigorta, finansal yatırımlarından kaynaklanan riskler nedeniyle 15 milyar 631 milyon TL tutarında ek karşılık ayırma kararı aldı. Vergi sonrası net gider etkisi 10,9 milyar TL olarak hesaplanırken, şirketin toplam karşılık tutarı 16,3 milyar TL'yi aştı.

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), 30 Eylül 2026 tarihli taslak finansal tablolarına ilişkin açıklama yaptı. Şirket, finansal yatırımlarındaki riskleri dikkate alarak 15 milyar 631 milyon 728 bin 459 TL tutarında ilave karşılık ayırdığını bildirdi.

Açıklamaya göre, ayrılan karşılıkların vergi sonrası net gider etkisi 10 milyar 942 milyon 209 bin 921 TL oldu. Böylece Türkiye Sigorta'nın toplam karşılık tutarı 16 milyar 339 milyon 546 bin 449 TL'ye yükseldi.