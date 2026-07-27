Bazı yatırım fonlarında büyük oranda yer alan gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ile girişim sermayesi yatırım fonlarında (GSYF) borsa fiyatı ile kurucunun açıkladığı fiyat arasındaki büyük fark Sermaye Piyasası Kurulu’nu harekete geçirdi.

SPK, 23 Temmuz’da aldığı kararla GYF ve GSYF paylarının borsa fiyatıyla değil, kurucunun ay sonu açıkladığı birim pay değerine göre değerleme yapılmasını talep etti. Yeni yönteme 31 Temmuz itibariyle geçilecek. Aşırı fiyatlanmış GYF ve GSYF’lerin bundan olumsuz etkilenmesi öngörülürken, fonlarda tek seferlik bir düzeltme görülmesi bekleniyor.

SPK'NIN DÜZENLEME DETAYLARI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23 Temmuz’da aldığı ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne gönderdiği yazıda, yatırım fonları portföylerinde yer alan katılma paylarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre SPK, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b/3) alt bendinde değişiklik gerçekleştirdi. Karar kapsamında payların kurucu portföy yönetim şirketi tarafından en son açıklanan birim pay değerine göre değerlenmesi kararlaştırıldı.

Fiyat raporlarında söz konusu katılma paylarını borsada oluşan fiyatlara göre değerleyen yatırım fonlarının uyum sağlaması için en geç 31 Temmuz 2026 tarihine kadar süre tanındı. Bu hususların birlik üyelerine duyurulması ve TSPB Yönergesi'nde gerekli düzenlemenin yapılması istendi.

PİYASADA SUNİ FİYATLAMAYA KARŞI ADIM

Son dönemde piyasada sıkça konuşulan ve işlem hacmi ile pay sayısı sınırlı olan GYF ile GSYF’lerin tek bir işlemle borsada sert hareketler yapması bu kararla birlikte düzenleme altına alındı.

Borsada işlem gören GYF ve GSYF payları, yatırım fonları portföylerinde artık borsa fiyatıyla değil, kurucu portföy yönetim şirketi tarafından açıklanan son birim pay değeriyle değerlenecek.

Ekonomim'de yer alan habere göre, borsada kurum tarafından açıklanan pay fiyat değerinin çok üzerinde ve suni şekilde işlem gören GYF ve GSYF’ler bu karardan olumsuz etkilenecek.

Bu payları portföyünde yüksek ağırlıkla taşıyan yatırım fonlarında tek seferlik bir değerleme etkisi yaşanabileceği ya da fonların bu araçları başka bir fonuna satarak getirinin etkilenmesini önleyebileceği belirtildi.

Uzmanlar, MSCI'nın uyarıları sonrasında atılan bu adımların suni fiyat oluşumlarına karşı bir önlem niteliği taşıdığına dikkat çekti.