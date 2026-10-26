Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3. maddesinde değişiklik yapıldığını bildirdi.

SPK açıklamasına göre, Rehber'in 4.3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve kamu kurumları ile iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnalarını düzenleyen (a) bendi kaldırıldı. Değişikliğin, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki aynı kapsamdaki hükümler saklı kalmak üzere yapıldığı belirtildi.

Portföy sınırlamalarında uyum takvimi güncellendi

SPK, son dönemde piyasalarda meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum takvimini de güncelledi.

Önceki takvimde 31 Ekim 2026 ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde kademeli uyum, 31 Aralık 2026'da ise tam ve nihai uyum öngörülüyordu.

Yeni düzenlemeyle kademeli uyum hükümleri uygulanmayacak. Portföy ve yatırım sınırlamalarına tam ve nihai uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.