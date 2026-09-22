Sermaye Piyasası Kurulu, şirketlerin pay geri alımlarında toplam tutara ilişkin sınırlamayı kaldıran yeni bir karar aldı. Kurulun 22 Eylül 2026 tarihli ilke kararıyla, ilgili tebliğde yer alan üst sınır uygulamasına ara verildi. Karar hangi işlemleri kapsıyor? Düzenleme, SPK’nin 19 Mart 2025 tarihli ve 16/531 sayılı ilke kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarını kapsıyor. Bu işlemlerde, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen toplam bedel sınırı aranmayacak. İkinci duyuruya kadar uygulanacak Kurul, uygulama için belirli bir bitiş tarihi açıklamadı. Pay geri alımlarının toplam bedeline ilişkin üst sınır muafiyeti, SPK’nin ikinci bir duyurusuna kadar devam edecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.