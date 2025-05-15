Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde kamuya açıklanan kararları kapsamında birçok önemli sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. Kurul, ayrıca yurt dışı kaynaklı yasa dışı kaldıraçlı işlemler yapan 27 internet sitesine erişim engeli kararı aldı.

SERMAYE ARTIRIMI ONAYLANDI

SPK, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’nin 6 milyar 400 milyon TL’lik bedelli, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret AŞ’nin ise 62 milyon 400 bin TL’lik bedelsiz sermaye artırımı talebine onay verdi.

DEV ŞİRKETLER MİLYARLARCA LİRA BORÇLANDI

Kurul ayrıca çeşitli şirketlerin toplamda on milyarlarca liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi. Onay verilen şirket ve başvuru tutarları şöyle:

Türkiye Halk Bankası AŞ: 50 milyar TL

Tv8 TV Yayıncılık AŞ: 2 milyar TL

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ: 2 milyar TL

Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ: 1,5 milyar TL

Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ: 1,5 milyar TL

Migros Ticaret AŞ: 3 milyar TL

Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ: 330 milyon TL

Türkiye Garanti Bankası AŞ: 6 milyar dolar

KİRA SERTİFİKASI İHRACI İZNİ

SPK ayrıca Emlak Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar TL tutarındaki kira sertifikası ve varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı başvurusunu da onayladı.

GİRİŞİM SERMAYESİNE YEŞİL IŞIK

A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, sekiz farklı "şemsiye fon" kuruluşu için gerekli izni aldı. Fonlar arasında “Hisse Senedi”, “Borçlanma Araçları”, “Katılım”, “Para Piyasası” gibi farklı yatırım araçlarını hedefleyen fonlar yer alıyor.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin, Templeton Türkiye Fonu II Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna ve fon katılma paylarının ihracına ilişkin başvurusu olumlu sonuçlandı.