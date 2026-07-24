Sermaye Piyasası Kurulu, bir aracı kurumun ünvan değişikliği talebini karara bağladı.

Yapılan incelemeler sonucunda SPK, Colendi Menkul Değerler’in ticaret ünvanının Kuzey Menkul Değerler olarak değiştirilmesini uygun bularak onay verdi.

Şirket, ticaret ünvanını yenilemek amacıyla daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulunmuş ve bu değişikliğin onaylanmasını talep etmişti. Kurulun değerlendirmelerinin ardından söz konusu talep kabul edildi ve aracı kurumun ünvan değişikliği süreci resmiyet kazandı.

SPK’dan alınan bu onayın ardından şirket, bundan sonraki süreçte ilgili kurum ve mercilere gerekli resmi başvuruları tamamlayacak. Ünvan değişikliğini nihai olarak gerçekleştirecek olan aracı kurum, faaliyetlerine ve işlemlerine yeni ünvanı olan Kuzey Menkul Değerler adıyla devam edecek.