Türkiye, sermaye piyasası tarihinin en büyük tahribatını yaratan ve yaklaşık yarım milyon kişiyi mağdur eden fon krizindeki ihmaller zincirini konuşuyor. Fon krizinin mimarlarına kimlerin destek verdiği, göz yumduğu tartışılırken kritik gelişmeler art arda geliyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile aldığı 163 milyon liralık Özata Denizcilik hissesini, dört ay sonra, fon krizinden hemen önce 2.2 milyar liralık bedelle sattığı iddialarının ardından AKP’deki görevlerinden istifa etti.

Bu gelişme, Sayan gibi kriz öncesi adeta köşeyi dönen isimleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) önceden neden tespit etmediği, suç duyurusunda bulunmadığı sorularını akıllara getirdi. MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, “SPK isterse bu tür kazançları elde edenleri bir saatte bulur” diye konuştu.

‘BİLGİ SUİSTİMALİ’ ŞÜPHESİ

İstifanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tedbir kararını anımsatan Başak, “Tera Portföy yöneticisi Erdin Özel ile yakınlığı ve hissenin de satış tarihleri dikkate alındığında, Kanun’un ‘bilgi suistimali’ başlıklı 106’ncı maddesine aykırılık olduğunu düşünüyor insan. Bu Ponzi Game’de, Kaya’nın kazandığı iddia edilen bu para, amiyane tabirle trene son binen, bindirilen küçük gelir düzeyine sahip binlerce mağdurun cebinden alınanlar” dedi.

“Organize çalışarak bu tür kazanç elde edenlerin sayısının çok olduğu düşünülüyor” açıklamasını yapan Başak, fon soruşturmasında in- celemenin 2024’den değil de 2021 yılından itibaren başlatıl- ması gerektiğini öne sürdü.

‘Delil karartma olasılığı var’

“Soruşturmadaki şirketlerin, gruplara ait banka ve finans kuruluşlarının yönetimleri değişmedi, yöneticiler görevde. Delil karartma olasılığı olabilir, bu kişiler görevden alınmalı” ifadelerini kullanan Ramazan Başak, mağduriyetlerin azaltılması için fon oluşturulması gerektiğini, fonun birinci kaynağının şaibeli işlemlere karışan gruplarla ilgili konulan tedbirlerle sağlanacağını söyledi. “Erdin Özel ancak bugün gözaltına alındı. Delil karartma yapılmadığı ne malum” sorusunu soran Başak, “Hisseleri kat kat artanların başında Tera ve Destek Finans Faktoring var. Destek’in sahibi hakkında herhangi bir işlem var mı? Tüm bu konular açıklanmaya muhtaç” dedi.

‘SPK, çok geç kaldı’

“Soruşturmanın daha etkin yürütülmesine dair, kamunun o şirketlere atama yapması şart” ifadelerini kullanan Başak, “SPK araştırıyor ama isterse bir saate bulur. Neden bulmadığının sebeplerini bilmiyoruz. Bu olaylara ilişkin suç duyusunda bulunmadı. Bu tür olaylarda ya savcılık baştan elindeki bilgi, belge, delillerle harekete geçer ya da SPK suç duyusunda bulunur. Kamuoyuna yansıyana göre önce savcılık düğmeye basmış olabilir. Normalde ilgili otoritenin SPK’nın suç duyurusunda bulunması gerekirdi. Şundan çok eminiz SPK bu konuda çok geç kaldı. Harekete geçmedi” diye konuştu.

İki kritik isim, gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalarda yeni gözaltı dalgası geldi. Bu

gözaltılarda diğerlerinde farklı olarak yakalanan isimlerin kelepçeli fotoğrafları kamuoyuna yansıdı.

51 TUTUKLU

Sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener dün akşamüstü saatlerinde peş peşe gözaltına alındı. Fon soruşturmasına dahil olan şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Gelinen noktada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının donduruldu, tutuklanan kişi sayısı 51’e ulaştı.

Son durumda böylece gözaltına alınanlar arasına Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener de eklendi.