Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine hisselerine yönelik yürüttüğü denetim ve inceleme faaliyetlerini sonlandırdı. Kurul, hisse senedindeki fiyat hareketleri ve işlem yoğunluğunu detaylı biçimde analiz etti.

21 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yapılan incelemeler sonucunda, Odine hisselerinde manipülasyon veya usulsüz işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. SPK, bu kapsamda toplam 21 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kurum, piyasa bütünlüğünü korumak ve yatırımcı haklarını güvence altına almak amacıyla gerekli tüm idari ve hukuki süreçleri başlattı.