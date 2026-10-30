Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 13 Kasım seans sonuna kadar uzatma kararı aldı. Uygulamanın daha önce 30 Ekim'e kadar devam edeceği açıklanmıştı. SPK bültenindeki açıklamaya göre karar, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak verildi. Kurul, tedbirin sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla sürdürüleceğini bildirdi.

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