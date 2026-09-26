SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda önemli kararlar aldı.

Kurul, 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Ayrıca bazı kişi ve kurumlara 2 yıl işlem yasağı getirildi, 5 kişinin tüm lisansları ise işlem yasağı süresince iptal edildi.

11 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK'nın aldığı karara göre, Özata Denizcilik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Karar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesi uyarınca alındı.

2 YIL İŞLEM YASAĞI

SPK, OZATD pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili olarak Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kendi hesaplarına yalnızca OZATD pay piyasasında 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

Aynı işlem yasağı, İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan için de uygulandı.

Bu karar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101. maddesinin birinci fıkrası ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri kapsamında alındı.

5 KİŞİNİN LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK

SPK, hakkında suç duyurusunda bulunulan 5 kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Bülent Uygun, Emir Münir Sarpyener ve Gül Ayşe Çolak'ın lisansları, işlem yapma yasağı süresince geçersiz sayılacak.