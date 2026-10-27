Sermaye Piyasası Kurulunun bugünkü bülteninde, Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), Selçuk Ecza Deposu (SELEC) ve Manas Enerji (MANAS) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler sonucunda alınan kararlar yayımlandı.

Kurul, incelemeler kapsamında çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, işlem yasağı uygulanmasını ve sermaye piyasası lisanslarının iptal edilmesini kararlaştırdı.

50 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

SPK, üç şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeleri sonucunda toplam 50 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Suç duyurularının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacağı belirtildi.

55 KİŞİ VE ŞİRKETE İŞLEM YASAĞI

Kurul, 51 gerçek kişi ve 4 tüzel kişi hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Kararlar kapsamında PASEU, SELEC ve MANAS pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle ilgili kişi ve şirketlere iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanacak.

Ayrıca 31 gerçek kişinin sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesi kararlaştırıldı.

TERA YATIRIM'IN TÜM FAALİYET İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinlerini ve yetki belgesini iptal etti.

Kurul, aracı kurumun tedrici tasfiyesine ve yatırımcılarının tazminine de karar verdi.

5 İNTERNET ADRESİ İÇİN ERİŞİM ENGELİ İŞLEMİ

Sermaye piyasalarında izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla 5 internet sitesi ve uygulama bağlantısına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLERİN SERMAYE ARTIRIMINA ONAY

SPK, Piramit Menkul Kıymetler AŞ'nin sermayesini 300 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltmek amacıyla yaptığı esas sözleşme değişikliği başvurusunu olumlu karşıladı.