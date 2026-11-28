Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 gerçek ve 7 tüzel kişiye toplam 55 milyon 345 bin 53 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Kurulun 27 Kasım tarihli bülteninde suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali kararları da yer aldı.

Kurul, 106 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, 107 gerçek ve 9 tüzel kişiye işlem yasağı getirilmesine karar verdi.

49 KİŞİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

SPK, 49 gerçek kişinin lisansının iptal edilmesini kararlaştırdı. Bir bankanın da sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar aldı.

12,4 MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA TAVANINA ONAY

Kurul, 3 şirketin toplam 12 milyar 400 milyon lira tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesini onayladı. İki şirketin toplam 293 milyon 625 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusu da kabul edildi.

Bir aracı kurumun faaliyet izni başvurusunu olumlu karşılayan SPK, bir şirketin paylarına ilişkin hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talebine de olumlu yanıt verdi.

Kurul ayrıca 2 gayrimenkul fonunun katılma paylarına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanmasını kararlaştırdı.