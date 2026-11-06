Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında olmayan ancak alım satıma kapatılan fonlarının yeniden işleme açılmasına ilişkin süreci açıkladı. İlgili şirketlerin Ziraat Bankası'na başvurması, bankanın da bu başvuruları SPK'ye iletmesi gerekiyor.

Kurul, açıklamanın son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında işleme kapalı fonların yeniden açılmasına yönelik yanlış yönlendirmeler görülmesi üzerine yapıldığını belirtti.

AÇILIŞ TARİHİNİ KURUCU ŞİRKET BELİRLEYECEK

SPK'nin aktardığı düzenlemeye göre, tasfiyeye konu fonların tasfiye süreci tamamlandıktan sonra ilgili şirketlerin tasfiye kapsamı dışında kalan kapalı fonları, TEFAS ve TEFAS dışındaki tüm dağıtım kanallarında alım ve/veya satım yönlü olarak eşzamanlı işleme açılabilecek.

İşleme açılma tarihi ile fon katılma paylarının alım ve satım esaslarını kurucu portföy yönetim şirketi belirleyecek. Bu belirlemede fonların portföy yapıları, likidite, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilecek.

17 EYLÜL'DE İŞLEME KAPATILMIŞTI

Kurulun 17 Eylül tarihli kararlarıyla A1 Capital, Bulls, Pardus, Atlas, Hedef, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonları alım ve satıma kapatılmıştı.

30 Eylül'de ise A1 Capital, Bulls ve Pardus'un kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine öncelikli olarak başlanacağı duyurulmuştu.