Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeleri sonucunda suç duyurusu ve yaptırım kararları aldı. Kurulun haftalık bültenine göre, TMPOL pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 24, ISVEA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 22, TERA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 42 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kurul, bu kişiler ile ilgili kararlarda adı geçen şirketlere Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı getirdi.

TMPOL İŞLEMLERİ NEDENİYLE 24 KİŞİ HAKKINDA KARAR

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ (TMPOL) hakkında yapılan inceleme sonucunda, pay piyasasındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen 24 kişi şöyle sıralandı:

Mustafa Zeki Kayahan, İlkay Öztürk, Anıl Tokat, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Mahmut Eymen Karaca, Ayşe Seher Aydın, Feryal Köker, Serkan Şevik, Beyhan Tufan, Ülkü Çelik Usta, Enes Yazıcı, Oğuzhan Özerkaya, Nilgül Sarıçalı, Orçun Berkay Kaya, Müjdat Ede, Muhammed Yarı z, Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz ve Halil İbrahim Ege.

SPK, bu kişiler ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ hakkında iki yıl işlem yapma yasağı getirdi.

ISVEA KARARINDA 22 KİŞİ VE İKİ ŞİRKET

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ (ISVEA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılan 22 kişi ise şunlar oldu:

Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Oğuz Tezmen, Okan Uzunoğlu, Özgür Altan ve Tayfun Bayazıt.

Kurul, söz konusu kişiler ile Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Yatırım Bankası AŞ hakkında iki yıl işlem yapma yasağı kararı aldı.

TERA İŞLEMLERİ İÇİN 42 İSİM AÇIKLANDI

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ (TERA) hakkında yapılan inceleme sonucunda, pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 42 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kararda şu isimler yer aldı:

İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Okan Uzunoğlu, Yasemin Yılmaz, Furkan Açar, Bilal Kastamonu, Tansu Sesli, Tansel Kutlu Yılmaz, Bahadır Tonguç, İsa Yasin Sevinç, Umut Deniz Pak, Perihan Baydar, Esra Sağır, İsmail Erdem, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Emir Münir Sarpyener, Kerem Alkin, Kadir Boy, Haldün Saffet İnal, Erkan Kilimci, Bülent Uygun, Erdin Özel, Mehmet Ali Gedik, Adem Karatepe, Mehmet Selim Tunçbilek, Ahmet Haluk Güner, Erdem Özkan, Ali Cesur, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Murat Tanrıöver, Volkan Bayram, Abdurrahman Soyoğlu, Tayfun Bayazıt ve Jorma Juhani Alanne.

SPK, bu kişiler ile Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Mag Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında iki yıl işlem yapma yasağı uyguladı.

LİSANSLAR YASAK SÜRESİNCE İPTAL EDİLECEK

Kurul ayrıca TMPOL pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 18, ISVEA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 9, TERA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 28 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

Bültende borçlanma aracı ihraç başvurularına ilişkin kararlar da yer aldı. SPK, Lider Faktoring AŞ'nin 800 milyon liralık, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin ise 100 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.