Fenerbahçe ile Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kamuoyunda merak edilen konulara değindi.

Chobani kurucusu ve Ceo'su Hamdi Ulukaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması töreninde konuşan Ali Koç, ''Bu anlaşma spor tarihinin en büyük anlaşmasıdır'' ifadelerini kullandı.

'ATATÜRK BAŞVURUSUNA YANIT ALAMADIK'

Ali Koç Fenerbahçe Stadı'nın adının Atatürk Stadı olması gündemi ile ilgili gelen soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Stadımızda Şükrü Saracoğlu adı yaşatılmaya devam ediyor; çatısında ise Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi yer alıyor. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki, stat isminin ‘Atatürk Stadı’ olması yönünde yaptığımız başvurulara bir yanıt alamadık. Kamu kurumlarında bir ay içinde cevap gelmezse başvurunun yenilenmesi gerekiyor. Biz de yeniden başvurduk, fakat yine nezaketen bile dönüş alamadık.”

'BUGÜNDEN DAHA GÜZEL BİR GÜN OLAMAZ'

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya: "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız... Bugün sabah evden çıkarken eşimle bir fotoğraf çektik ve 'Bugünden daha güzel bir gün olamaz' dedik. Bu özel günü yaşamanın sevincini taşıyorum. Burada, sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir gurur ve onur."

'BİZİ İKNA ETMESE BUGÜN BURADA OLMAZDIK'

"Sayın başkanın üç ay önce bir telefonu, bizi buraya getirdi. Bizi ikna etmese, bugün burada olmazdık. 'Olur mu canım Chobani ABD'de, Türkiye'de işimiz yok' dedim ama içimden de gülümsedim. İçimize kurt düştü, sayın başkanın müthiş misafirperverliği ve insanlığı...''

''Erzincan'daki çocukluk arkadaşlarıma selam gönderiyorum, onları ilk maça bekliyorum. Buradaki müthiş enerjiyi radyodan hisseder ve Kadıköy'ü merak ederdik. İlk defa üniversiteye hazırlanırken geldim ve kale arkasından bilet aldım. Oradaki arkadaşlarıma şimdi buradan selam gönderiyorum. Ülkemizdeki Fenerbahçelilere, çocuklara mesaj gönderiyorum. Biz aklımızı bir araya getirirsek, yapamayacağımız bir şey yok! Burası halkın ve Fenerbahçelilerin stadyumu. Ondan başka bir şey, daha büyük duygu olamaz. Kasabadaki arkadaşlarımı buraya davet edeceğim ve beraber maç izleyeceğiz."

'CHOBANI SADECE TABELADA DESTEKLEMEYECEK'

"Sayın başkanın yüreği Fenerbahçe için yanıyor. Fenerbahçe böyle duygusal bir yer. Eğer bize o telefonu açmasa, biz de burada olmazdık. Halkımız için, Fenerbahçeliler için hayırlı olsun. Biz Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız, bundan ötesi yok. Bugün buradayız, bir ay sonra memlekete gideceğiz ve sonra maça geleceğiz. Chobani sadece tabelada desteklemeyecek, her noktada yanınızdayız. Fenerbahçe ve ülkemiz için güzel bir şey olur."

'BU SEZON GÜZEL OLACAK HİSSEDİYORUM'

"Bu sezon çok güzel şeyler olacak, hissediyorum. Hislerime güvenen birisiyim. Beni Fenerbahçe'ye, çocukluğuma, ülkeme böyle getirdiğiniz ve kabul ettiğiniz için minnettarım."

ALİ KOÇ: BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ

Konuşmasına devam eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Hamdi Ulukaya ile Davos'ta tanıştım. O zaman yönetici değildim. Telefonunda gösterdiği videoda çocukların Fenerbahçe formalı halleriydi. Beni çok etkilemişti. Chobani grubuna teşekkür ederim. Türkiye'de bir sponsorluk olarak en yüksek işbirliğidir. Stada ikinci kez sponsor ismi alıyoruz. Bu Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Avrupa'da en yüksek anlaşmalardan birini yaptık. Chobani ve Adidas sayesinde rekor sponsorluğa imza attık."

'BU SADECE BİR SPONSPORLUK DEĞİL'

"Fenerbahçe ve Chobani yani iki dünya markası. Sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için çalışıyor. Fenerbahçe'ye olan aidiyeti ve bu topraklara olan inancıyla birlikte bu anlaşmadaki itici güç, Hamdi Ulukaya olmuştur." Bu sadece bir sponsorluk değil, bir hayal ve vizyon ortaklığıdır. Hamdi Ulukaya'ya camiamız adına şükranlarımı iletiyorum."

'NEREDEN NEREYE'

''Aynı öğretmenden dayak yediğimiz kardeşim Tarkan Gürkan yıllardır Chobani CFO'su, Mehmet Lütfi Kırdar ile yıllardır tanışırız, senelerdir Amerika'da ama onu hayatındaki ilk Fenerbahçe maçına çocukken ben götürdüm. O da Chobani'de. Nereden nereye.''