Nike hisseleri, pazartesi günü yüzde 4'ün üzerinde gerileyerek yaklaşık 39 dolar seviyesine indi ve 2014'ten bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Şirketin Kasım 2021'de gördüğü 177,51 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 78 altında bulunması, yatırımcıları endişelendirdi.

Şirketin CEO'su Elliott Hill döneminde "işin sağlığını ve kalitesini iyileştirme" amacıyla çeşitli adımlar atılmış olsa da toparlanmanın bölgelere ve ürün gruplarına göre farklı hızlarda ilerlediği Nike'ın kendi açıklamalarına da yansıyor. Piyasa, şirketin uzun süredir devam eden dönüşüm sürecinin ne kadar başarılı olacağı konusunda temkinli bir tutum sergiliyor.

YILLIK GELİR DÜŞTÜ

Çin pazarındaki sorunlar Nike'ı en çok zorlayan kısım oldu. Şirketin mali 2026 sonuçlarında Greater China bölgesinin yıllık geliri yüzde 20 azalarak 1,278 milyar dolara geriledi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de yıllık gelir yüzde 6 düştü. Buna karşılık Kuzey Amerika'daki performans daha güçlü kaldı.

Çin'deki yerel markaların güçlenmesi ve tüketicilerin tercihlerini daha hızlı değiştirmesi, Nike'ın dünyanın en önemli spor giyim pazarlarından birindeki konumunu zorlaştırdı. Bu durum şirketin yalnızca satışlarını değil, marka algısını ve gelecekteki büyüme beklentilerini de etkiliyor.