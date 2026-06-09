JD Sports, küresel yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Kuzey Amerika pazarındaki operasyonel verimliliği artırmak amacıyla radikal bir karar aldı.

Şirket, 2024 yılında yaklaşık 1,1 milyar dolar bedelle bünyesine kattığı Hibbett Sports zincirine ait 175 mağazayı önümüzdeki üç yıllık süreçte aşamalı olarak kapatacağını açıkladı.

Sektör temsilcilerine göre, satın alma döneminde 36 eyalette 1.169 mağazası bulunan Hibbett, bu karar doğrultusunda daha dar ama daha yüksek metrekareli alanlarda faaliyet göstermeye odaklanacak.

"DAHA AZ, DAHA BÜYÜK VE DAHA İYİ MAĞAZA" STRATEJİSİ

Şirketin dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan JD Sports CEO'su Regis Schultz, mağaza verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl net mağaza sayısını 39 adet azalttıklarını hatırlatan Schultz, "İkinci önemli stratejik girişimimiz, mağaza ağımızı optimize etmektir.

Kuzey Amerika'da grubun en iyi uygulamalarını devreye alarak karlılığı artıracağız. Bu doğrultuda, düşük performans gösteren yaklaşık 170 mağazanın faaliyetine önümüzdeki üç yıl içinde son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklanan verilere göre, Şubat 2025'te başlayan mali yılda 999 olan Hibbett mağaza sayısı, grubun konsolidasyon çalışmaları neticesinde Ocak 2026 itibarıyla 982'ye gerilemiş durumda.

DÖNÜŞÜM VE YENİ MAĞAZA PLANLARI YOLDA

JD Sports Finans Direktörü (CFO) Dominic Platt ise Kuzey Amerika pazarında sadece küçülmeye gitmediklerini, aynı zamanda marka dönüşümüne odaklandıklarını aktardı.

Platt, bölgede yaklaşık 20 yeni JD mağazası açmayı ve mevcut 70 ila 80 adet Finish Line mağazasını JD konseptine dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı.

Avrupa'daki büyüme planları da dahil edildiğinde, grubun küresel ölçekteki toplam mağaza sayısının yıl boyunca genel olarak yatay bir seyir izlemesi bekleniyor.