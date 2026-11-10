Spor federasyonları ve kulüpler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla anma mesajları yayımladı. Federasyonlar ve kulüplerin Atatürk’ü Anma Günü mesajları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. 10 Kasım, millet olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgi, saygı ve bağlılığımızı ifade ettiğimiz özel bir gün olmanın yanı sıra, O'nun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i koruma, yaşatma ve gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerleme kararlılığımızı bir kez daha yenilediğimiz anlamlı bir gündür. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O'nun silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.”

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

“Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 88’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine liderlik ederek yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış, ortaya koyduğu vizyon ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturan değerlerle gelecek nesillere de yol göstermiştir. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, bugün de en büyük gurur kaynağımız ve geleceğe duyduğumuz güvenin en güçlü teminatıdır. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyorum.”

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 88’inci yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.”

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 88’inci yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.”

FENERBAHÇE

“Atam, bir 10 Kasım’da daha, sana duyduğumuz sonsuz özlemle… Attığımız her adımda, emekle kazandığımız her başarıda, gençlerimizin gözlerindeki umutta senin izini görüyoruz. Seni özlemek, bu vatana daha sıkı sarılmak demek. Bu ülke için verdiğin mücadeleyi yüreğimizde taşımak, emanetini sonsuza dek yaşatmak demek. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sana sözümüz var: Her sporcumuzla, her taraftarımızla Cumhuriyet’e sahip çıkacak, yetiştirdiğimiz her yeni nesille fikirlerini ve ilkelerini geleceğe taşıyacağız. Kalbimizde Cumhuriyet, yolumuzda sen varsın. Sonsuz sevgi, saygı, özlem ve minnetle…”

GALATASARAY

“Mustafa Kemal Atatürk; fikirleri, milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği mücadeledeki azim ve kararlılığı ile sadece Türk ulusunun değil, dünyanın saygısını kazanmış olan eşsiz bir liderdir. Aziz hatırası, düşünceleri, bize armağan ettiği Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88’inci yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.”

BEŞİKTAŞ

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde; rahmetle saygıyla özlemle anıyoruz. Aziz milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla da başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş eşsiz bir liderdir. Atatürk’ün, ‘En büyük eserim’ diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkmaya ve fikirlerinin aydınlattığı muasır medeniyet yolunda yürümeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İlelebet payidar kalacağına yürekten inandığımız Cumhuriyetimizin banisi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla rahmetle yad ediyoruz.”

TRABZONSPOR

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88’inci yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.”

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

“Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...”

KASIMPAŞA

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz.”

BURSASPOR

“‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlayışımızın 88’inci yıl dönümünde; saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.”

KONYASPOR

"Adını büyük küçük, anıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk, anlı şanlı kahraman."

KARŞIYAKA SK

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Fikirleri, mücadelesi ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, daima yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.”

ANADOLU EFES SK

“Fikirleri, ilkeleri ve mirasıyla daima yolumuzu aydınlatan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.”

ECZACIBAŞI SK

“Fikirleriyle yolumuzu aydınlatan, bizlere özgür ve bağımsız bir gelecek armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 88’inci yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Emanetin olan Cumhuriyet’i, gösterdiğin yolda sonsuza dek yaşatacağız.”

VAKIFBANK SK

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.”