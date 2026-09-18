Sikkelerin MÖ 1. yüzyılda aynı noktaya bilinçli olarak saklandığı belirlendi. Bulunan 11 gümüş sikkenin aynı dönemde toprağa bırakıldığı ve tek bir hazineye ait olduğu değerlendiriliyor. Keşif, bugüne kadar Thüringen'de bu döneme ait bulunan en büyük toplu para buluntusu olarak kayıtlara geçti.

İLK PARALAR GEÇEN YIL BULUNDU

Bölgedeki ilk gümüş sikkeler Temmuz ve Ağustos 2025'te, eski spor sahasında yeni itfaiye istasyonu için çalışma yapılırken ortaya çıktı. Bunun üzerine arkeologlar Ağustos 2026'da aynı noktaya dönerek daha ayrıntılı bir kazı gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucunda bulunan 11 sikkenin birbirinden bağımsız olmadığı, aynı anda toprağa bırakılmış tek bir hazineye ait olduğu anlaşıldı. Sikkelerin tamamının "Prag tipi" olarak adlandırılan gümüş Kelt paralarından oluştuğu belirlendi. Thüringen'in tamamında daha önce bu türden yalnızca yaklaşık 80 örnek biliniyordu.

Paraların içerisinde bulunduğu kese ya da kap ise günümüze ulaşmadı. Çevrede herhangi bir çömlek parçasına rastlanmaması nedeniyle araştırmacılar, paraların deri veya kumaş gibi zamanla çürüyen organik bir kese içerisinde saklanmış olabileceğini düşünüyor.

SAKLAYAN KİŞİ BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Sikkeler bulunduğunda tek bir noktada değildi. Yüzyıllar boyunca yapılan tarım ve toprak sürme işlemleri paraları yaklaşık 5,8 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde bir alana dağıtmıştı. Arkeologlar konumlarını tek tek inceleyerek hepsinin aynı hazineye ait olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre yaklaşık 2 bin yıl önce yaşayan biri bu gümüş paraları bir araya getirerek Singer Berg yakınlarında toprağa sakladı. Ancak paraları kimin sakladığı, neden böyle bir şey yaptığı ve neden bir daha geri dönüp almadığı bilinmiyor.

Buluntunun önemi yalnızca sikkelerin yaşıyla sınırlı değil. Bu tür paraların Thüringen'deki Gotha bölgesinde üretilmiş olabileceği düşünülüyor. Singen'in konumu ise olası üretim bölgesi ile güney Thüringen'deki önemli Kelt yerleşimleri arasında bulunuyor. Bu nedenle keşfin, dönemin ticaret ve yerleşim bağlantılarının anlaşılmasına da katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Kazı alanında ayrıca MS 164-169 yılları arasında basılmış bir Roma gümüş parası, erken Orta Çağ dönemine ait renkli bir cam boncuk, daha geç döneme ait başka bir gümüş para ve Prusya döneminden bir üniforma düğmesi de bulundu. Ancak araştırmacılar bu eserlerin 11 parçalık Kelt hazinesinin bir parçası olmadığını belirledi.