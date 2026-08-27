Mersin’in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi’ndeki bir spor salonunda kadına yönelik şiddet olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, salonda bulunan Aylin D. (33) ile Kürşat T. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINI SIKTI, BAŞKA BİR KADIN ARAYA GİRDİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada Kürşat T., fiziksel müdahalede bulunarak Aylin D.’nin boğazını sıktı. O sırada salonda antrenman yapan başka bir kadın, duruma anında müdahale ederek Kürşat T.’yi uzaklaştırdı ve olası bir facianın önüne geçti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Aylin D.’nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine hareket geçen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla Kürşat T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan şiddet anları ise spor salonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ikilinin tartıştığı, şüphelinin kadının boğazını sıktığı ve salondaki diğer kadının cesaretle araya girerek saldırganı engellediği anlar yer aldı.