Endonezya’nın Pontianak kentindeki bir spor salonunda meydana gelen kazada, koşu bandında dengesini kaybeden 22 yaşındaki kadın, arkasındaki açık pencereden düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, spor salonunun üçüncü katında meydana geldi. Koşu bandında egzersiz yapan 22 yaşındaki kadın, bir süre sonra terini silmek amacıyla havlusuna uzandı. Hareket etmeye devam eden bandın üzerinde bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini yitiren genç kadın, ayakta kalmakta zorlanarak geriye doğru sürüklenmeye başladı.

KOŞU BANDININ ARKASINDAKİ AÇIK PENCEREDEN DÜŞTÜ

Bandın hızıyla geriye savrulan genç kadın, koşu cihazının hemen arkasında açık halde bulunan pencereden boşluğa düştü. Üçüncü kattan beton zemine çakılan kadının yardımına ilk olarak çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

2024 yılında yaşandığı belirtilen olayın nasıl gerçekleştiği spor salonunun güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının havluyla yüzünü kuruladığı esnada koşu bandının üzerinde geriye doğru sendelediği ve cihazın hemen arkasındaki açık pencereden aşağı düştüğü anlar saniye saniye yer aldı.