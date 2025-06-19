Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en popüler ve başarılı takımlarından Los Angeles Lakers, 1979 yılından bu yana kulübün sahibi olan Buss ailesine veda etmeye hazırlanıyor.



1979 yılından beri kulübün sahibi olan Buss ailesi, 10 milyar dolar karşılığında LA Lakers'ı Dodgers'ın sahibi ve Guggenheim Partners LLC'nin CEO'su Mark Walter'a satmayı kabul etti.

SPOR TARİHİNİN EN YÜKSEK SATIŞI



ESPN'e göre taraflar arasındaki işlemler tamamlanırken, satışa konu bedel spor tarihinin en yüksek satışı olarak kayıtlara geçecek. LA Lakers'ın yeni sahibi Mark Walter'ın serveti, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 12,5 milyar dolar. 2021'den beri Lakers'ta azınlık hissedarı olan Walter, aynı zamanda WNBA'in Los Angeles Sparks takımının, yeni kurulan Cadillac Formula 1 takımının ve profesyonel kadın hokey liginin sahibi.